«Make Love, Fake Love»: Was muss Karina Wagners Traummann mitbringen?

Wer ist Single und wer will das Geld?

Dabei spielt Karina Wagner auf die besondere Herausforderung in dem Format an: Sie zieht mit Kandidaten, darunter auch vergebenen, in eine Villa in Griechenland. Manche Männer spielen ihr Single–Dasein also nur vor, um am Ende mit 50.000 Euro nach Hause zu gehen. Deren Partnerinnen haben den Männern ihre Flirt–Erlaubnis gegeben und können die Geschehnisse in der Villa im Hintergrund mitverfolgen. Moderatorin Janin Ullmann (43) präsentiert die Sendung.