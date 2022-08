Malaika Mihambo geht es nach Kreislauf-Kollaps «wieder besser»

Der Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (28) geht es nach ihrem Kreislauf-Kollaps am Donnerstagabend «wieder besser». Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband in der Nacht zum Freitag laut übereinstimmenden Medienberichten mit. Mihambo gewann am Donnerstag die Silbermedaille bei den European Championships in München und konnte nach dem Wettkampf noch ein TV-Interview geben. Anschliessend brach sie zusammen, was zunächst ihr Management der «Bild»-Zeitung bestätigte.