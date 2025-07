Malcolm-Jamal Warner ist tot: Das machte er nach der «Bill Cosby Show»

Ausserdem inszenierte Malcolm–Jamal Warner Videoclips, was zu seiner weiteren Leidenschaft führt: der Musik. Warner spielte Bass in einer Band, trug dort zur Musik selbstgeschriebene Gedichte vor. 2003 veröffentlichte er die Jazz–EP «The Miles Long Mixtape». Für eine Coverversion von Stevie Wonders (75) «Jesus Children of America» gewann er 2015 einen Grammy in der Kategorie Best Traditional R&B Performance.