«Malcolm mittendrin»-Revival: Dewey sollte «Unmengen an Geld» bekommen

In Kürze ist es so weit: Am 10. April kehrt die beliebte Sitcom «Malcolm mittendrin» mit einem Revival auf deutsche Bildschirme zurück. In den wichtigsten Rollen sind dann auch in den vier Folgen von «Malcolm mittendrin: Unfair wie immer» die Stars von damals zu sehen – mit einer Ausnahme. Während Bryan Cranston (70), Frankie Muniz (40) und Co. wieder für Chaos mit ihren Figuren sorgen, ist es nicht mehr der ursprüngliche Dewey, der gut 20 Jahre später zu sehen sein wird.