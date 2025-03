«Malcolm mittendrin»-Revival: Diese Figur bekommt ein neues Gesicht

Darum geht es in den neuen Folgen

Die Kult–Sitcom «Malcolm mittendrin» ist in den USA erstmals im Jahr 2000 ausgestrahlt worden und lief bis 2006. Im Dezember 2024 wurde bekannt, dass vier neue Episoden geplant sind, wie Disney+ damals auf Instagram verkündete. Malcolm und dessen Tochter werden in den geplanten Folgen in ein familiäres Chaos hineingezogen, als Hal und Lois die Anwesenheit Malcolms bei Feierlichkeiten zu ihrem 40. Hochzeitstag verlangen, hiess es vorab. Die Produktion soll laut «Variety» in den kommenden Wochen in Vancouver beginnen.