«Malcolm mittendrin»: Trailer ist da, Startdatum steht fest

Im Trailer wird schnell klar: Das ehemalige Wunderkind Malcolm, erneut gespielt von Frankie Muniz (40), hat einen radikalen Weg gefunden, sein Leben in den Griff zu bekommen. «Mein Leben ist jetzt fantastisch», verkündet er. «Alles, was ich tun musste, war mich von meiner Familie fernzuhalten!» Mehr als ein Jahrzehnt lang hat Malcolm den Kontakt zu seinen Eltern und Brüdern gemieden.