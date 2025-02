Malcolm X: Das tragische Ende einer Bürgerrechts-Ikone

Eine Kindheit im «amerikanischen Albtraum»

Dass der politische Aktivist seinerzeit zum zornigsten Mann der USA avancierte, hat viel mit den Erfahrungen zu tun, die er bereits in jungen Jahren machen musste. Malcolm X kam am 19. Mai 1925 in Omaha, Nebraska als Malcolm Little zur Welt. Sein Vater, Earl Little (1890–1931), war ein baptistischer Laienprediger, der zudem in der «Universal Negro Improvement Association and African Communities League (UNIA–ACL)» aktiv war, einer Organisation, die sich die weltweite Unterstützung von Menschen mit afrikanischer Abstammung auf die Fahnen schrieb und unter anderem eine Emigration aller Afroamerikaner nach Afrika befürwortete.