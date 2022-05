Malik Harris: Der Sieg der Ukraine «macht mich unfassbar stolz»

Wie haben Sie den Eurovision Song Contest erlebt? Wie war es für Sie als Künstler, Teil davon zu sein?

Malik Harris: Es war mir eine Riesenehre und eine grosse Freude. Ich bin tatsächlich direkt nach dem Sieg im Vorentscheid in eine ganz andere, verrückte Welt eingetaucht, habe tolle neue Künstlerinnen und Künstler kennengelernt und in ihnen viele neue Freunde aus der ganzen Welt gefunden. Ich bin auf unfassbar leidenschaftliche Fans an Orten getroffen, an denen ich selbst noch nie zuvor war. Ich durfte meine Musik auf Shows in ganz Europa spielen und auf der grössten Bühne der Welt mein Land mit meinem Song repräsentieren. All das war ein unglaubliches Erlebnis, auf das ich sehr sehr stolz bin und das ich in vollsten Zügen genossen habe. Ich bin wahnsinnig froh, dabei gewesen zu sein und diese tolle Erfahrung gemacht zu haben.