Malik Harris fährt für Deutschland zum ESC nach Turin

Ukrainische ESC-Gewinnerin Jamala mit emotionaler Botschaft

Der Krieg in der Ukraine war vor der ESC-Vorentscheidung in der ARD-Sendung ebenso Thema. Zum einen performten Conchita, Schöneberger, Comerford und Gitte Haenning (75) den ESC-Song «Ein bisschen Frieden» von Nicole (57). Zum anderen sorgte die ukrainische Sängerin Jamala (38), die 2016 den ESC mit dem Lied «1944» gewonnen hatte, für einen emotionalen Auftritt und Standing Ovations. Sie performte mit ukrainischer Flagge in der Hand ihren Gewinner-Song, um den vielen Betroffenen in ihrer Heimat eine Stimme zu geben.