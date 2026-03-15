Mallorca: Neuer Weitwanderweg führt durch 100 Kilometer Natur

Am Strand und im Landesinneren

Die GR–226–Route verbindet unter anderem die Gemeinden Capdepera, Artà, Son Servera, Sant Llorenç des Cardassar und Manacor. Die Hauptroute misst nicht ganz 94 Kilometer und ist in vier Tagesetappen zwischen etwa 22,5 und 25 Kilometer aufgeteilt. Pro Etappe sind jeweils um die sechs Stunden veranschlagt – mal etwas mehr, mal etwas weniger. Zwei Zubringerwege ab Son Macià und Costa dels Pins ergänzen die Strecke. Insgesamt kommt die Route damit auf nahezu 105 Kilometer.