«Mälzers Meisterklasse»: Was steckt hinter der neuen Kochsendung?

In sechs Folgen sucht der TV–Koch nach Talenten, die eine eigenständige kulinarische Handschrift entwickeln wollen. Zwölf Kandidaten – darunter ausgebildete Köche, Quereinsteiger und Food–Creator – treten gegeneinander an. Mälzer übernimmt die Rolle des Mentors und Coaches. Sein erklärtes Ziel: Köche zu finden, die Gerichte kreieren, die in Erinnerung bleiben. Die Teilnehmer sollen lernen, ihren persönlichen Geschmack zu definieren und unverwechselbar zu machen. Laut Sendungsbeschreibung geht es weniger um technische Perfektion als um Charakterbildung am Herd.