Mamie Laverock in Lebensgefahr: Netflix-Darstellerin stürzt von Balkon

Mutter rettete zuvor Mamie Laverocks Leben

Laut den auf der Spendenplattform «gofundme» veröffentlichten Informationen reiste Laverocks Mutter am 11. Mai nach Winnipeg, Kanada, um ihrer Tochter bei einem «medizinischen Notfall» zu helfen. «Nicole war in der Lage, rechtzeitig dort zu sein, um ihr Leben zu retten», heisst es auf der Seite. Laverock sei dann von einem Krankenhaus in Winnipeg in eine Klinik in Vancouver verlegt worden. Damals schrieben ihre Eltern, dass «ihre Genesung unklar ist, aber sie lebt und zeigt Anzeichen einer Verbesserung».