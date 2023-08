«Mamma Mia!»-Star Chris Peluso stirbt mit 40 Jahren

Durch «Mamma Mia!» weltweit bekannt

Ins internationale Scheinwerferlicht trat Peluso 2004 in der Rolle des Balladensängers im Musical «Assassins» sowie in Elton Johns Musical «Lestat». Am meisten gefeiert wurden seine Auftritte als Sky in «Mamma Mia!» und Fiyero in «Wicked» - zwei Musicals, die am Broadway für konstant ausverkaufte Häuser sorgten. Peluso begeisterte daneben auch das Londoner Publikum in «Show Boat», «Miss Saigon» oder «The Woman in White».