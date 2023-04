Zubereitung: Die Datteln in einem Sieb über kochendes Wasser dämpfen, bis sie weich sind, abkühlen und in einem Mixgerät nach und nach zu einer klebrigen Paste mixen. Zimt untermischen und in den Kühlschrank stellen. Für den Keksteig die trockenen Zutaten in eine Schüssel geben, Butter in Flöckchen dazugeben und mit der Hand vermengen. Dann Rosenwasser und Orangenwasser darüber träufeln, vermischen und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Aus der Dattelpaste kleine Kugeln formen, ein Stück Teig mit der Hand flach drücken und um die Kugel herumschliessen. Die Teigkugeln im Ma'amoul-Förmchen formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze etwa 15 bis 20 Minuten backen. Abkühlen lassen und in Puderzucker wälzen.