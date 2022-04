«Manchmal ist es so»: Das macht Timur Ülker nach dem «Let's Dance»-Aus

«Ey, ganz ehrlich: Manchmal ist es so im Leben, [...] mal gewinnt man, mal verliert man», erklärt Ülker in einer Instagram-Story. Wichtig sei aber, «was man daraus macht. Dass man immer wieder weiterkämpft und nicht aufgibt oder jetzt den Kopf hängen lässt. So ist das Spiel.» Man müsse stets «fest an sich glauben». Der Schauspieler bedankt sich in der Story zudem bei seinen Fans und Unterstützern.