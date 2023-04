Mandoki Soulmates gehen auf Jubiläumstour

Die Tourdaten der «30 Years Anniversary Tour»

Im September ist der Schnauzträger mit «einem Grossaufgebot an legendären Rock- und Jazz-Grössen von Weltrang» zu sehen, wie eine Pressemitteilung verspricht. Genauer: Am 1. September in der Laeizhalle in Hamburg, am 2. September im Admiralspalast Berlin, am 3. September im Circus Krone in München, am 4. September im Kulturpalast in Dresden und am 5. September im Gewandhaus in Leipzig.