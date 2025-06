Mandy Bork: Ihre Schwangerschaft ist eine «wunderschöne Reise»

Die Stars gratulieren

«Herzlichen Glückwunsch dir und Philipp, so so schön», kommentierte «GNTM»–Gewinnerin Sara Nuru (35) den Instagram–Beitrag. In der vierten Staffel der Model–Castingshow belegte Bork 2009 an Nurus Seite den zweiten Platz. Weitere Glückwünsche gab es unter anderem von den Moderatorinnen Victoria Swarovski (31), Sylvie Meis (47) und Jennifer Knäble (45). In einer Instagram–Story meldete sich Bork am Mittwoch noch einmal zu Wort. Darin bedankt sie sich für die zahlreichen Glückwünsche und erzählt, dass ihre Schwangerschaft bis jetzt eine «wunderschöne Reise» sei. Sie sei jeden Tag dankbar für «unser kleines Bündel der Liebe».