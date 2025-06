Mandy Capristo: Not-OP rettete ihr Leben

«Ich war gerade mitten in der Vorbereitung für ein weiteres Musikprojekt, als ich einige Stunden später notoperiert werden musste», schildert die 35–Jährige die Ereignisse. Das Ausmass der Gefahr wurde ihr erst später bewusst: «Ich habe in diesem Moment nicht realisiert, dass mein Leben am seidenen Faden hing.»