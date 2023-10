Mandy Capristo spricht offen über ihre Panikattacken und Depressionen

Heute habe sie die Depression nicht mehr. «Sonst könnte ich nicht machen, was ich gerade mache. In der Depression musste ich alles absagen. Depressionen sind keine schlechte Phase, sondern eine Krankheit.» Dass sie krank geworden sei, erstaune sie heute rückblickend nicht mehr: «Mich hat es nicht gewundert, dass mein Körper in so ein Extrem geht, weil ich ein extremes Leben geführt habe und meine (mentale) Gesundheit nicht an erste Stelle gestellt habe. Heute stehe ich an erster Stelle.»