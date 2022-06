Måneskin werden «immer füreinander da sein, wenn es schwierig wird»

Die italienische Rockband Måneskin gehört für viele bereits in die Riege der Superstars. Dabei vergisst man gerne, dass Sänger Damiano David (23), Gitarrist Thomas Raggi (21), Bassistin Victoria De Angelis (22) und Schlagzeuger Ethan Torchio (21) gerade mal Anfang 20 sind. Seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 2021 schwimmen Måneskin auf der Erfolgswelle. In diesem Jahr haben sie bereits auf einigen der grössten Festivals gespielt: Beim Coachella in Kalifornien sowie bei Rock am Ring und Rock im Park in Deutschland. Im Juli stehen sie auf der Bühne des Lollapalooza in Chicago.