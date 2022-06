‹Warum eigentlich immer nur Weiss?›, dachten sich einige Trendsetter und Trendsetterinnen und ein neuer Look war geboren: Mit 8,2 Millionen Aufrufen trenden auf TikTok derzeit sogenannte «Sponge French Tips» in Regenbogenfarben. Der Unterschied zur klassischen französischen Maniküre besteht darin, dass die Nagelspitzen dabei nicht bemalt werden, sondern in einem, zuvor mit der gewünschten Farbe bestrichenen, Silikon-Schwamm gedrückt werden. Beim Herausziehen des Nagels entsteht der klassische French-Look. Mit einem langanhaltenden Lack - etwa in Form einer Shellac-Maniküre - überlebt der Trend auch den ganzen Sommerurlaub.