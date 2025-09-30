Manipulative Muster: Was sind sogenannte Dark Patterns?

Die Konsequenzen reichen über kleine Unannehmlichkeiten hinaus. Dark Patterns untergraben das Vertrauen in digitale Angebote und können finanzielle Schäden verursachen. Zudem stellen sie eine Herausforderung für den Verbraucherschutz dar, weil die Grenze zwischen cleverem Marketing und manipulativer Täuschung oft schwer zu ziehen ist. Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden reagieren darauf mit Vorschriften, die mehr Transparenz und Fairness im Online–Handel erzwingen sollen.