Mann am Sarg von Queen Elizabeth II. verhaftet

Stundenlange Wartezeiten

Um sich ein letztes Mal von der Queen zu verabschieden, nehmen derzeit viele Menschen stundenlange Wartezeiten vor der Westminster Hall in Kauf. In der kilometerlangen Schlange fand sich am Freitag mit David Beckham (47) auch ein prominentes Gesicht. Ganze zwölf Stunden, also einen halben Tag lang, habe der einstige Nationalspieler der Three Lions darauf gewartet, seiner Königin die letzte Ehre zu erweisen, wie «Sky News» berichtete.