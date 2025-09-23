Mann versucht zu Taylor Swift zu kommen: Festnahme vor Kelces Haus

Mann sprang über Zaun von Privatanwesen

Laut des Berichts handelt es sich bei dem Mann um einen ehemaligen Polizisten, der mittlerweile als Privatdetektiv tätig ist. Er wurde auf dem Grundstück von Kelce in Leawood im US–Staat Kansas festgenommen, als er im Auftrag Baldonis Swift Unterlagen für ihre Aussage zukommen lassen wollte. Der Mann sei über den Zaun des Anwesens gesprungen. Ihm wird nun Hausfriedensbruch vorgeworfen. Die Festnahme sei um 2 Uhr nachts erfolgt.