Dreharbeiten von Juni bis September

«Manta, Manta 2»: Produktionsteam sucht zahlreiche Komparsen

Es geht los: Die Dreharbeiten von «Manta, Manta 2» mit Til Schweiger und Co. stehen in den Startlöchern. Das Produktionsteam sucht nun Hunderte von Komparsen in NRW.