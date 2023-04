Alters-WG im Süden statt Hochzeit

Was sich Tina Ruland hingegen nicht so gut vorstellen kann, ist, jemals vor den Traualtar zu treten. Fürs Alter hat sie stattdessen einen anderen, eher unkonventionellen Plan. «Ich gehe nicht davon aus, dass ich jemals heirate. Ausserdem sterben gleichaltrige Männer früher, und ich steh nicht auf jüngere», so die Schauspielerin. «Deshalb ist der Plan mit einigen Freundinnen und einem handwerklich begabten Mann gemeinsam auf einen Hof im Süden zu ziehen und eine Alters-WG zu gründen!»