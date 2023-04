Von den Kritikern teils gescholten, vom Publikum offensichtlich überwiegend gefeiert: «Manta Manta - Zwoter Teil» mit Til Schweiger (59) in der Hauptrolle hat bereits in der dritten Woche die magische Marke von einer Million Kinobesucher geknackt. Das gab die Produktionsfirma Constantin Film bekannt. Es sei der «schnellste deutsche Besuchermillionär des laufenden Jahres». Insgesamt habe man bisher an den Kinokassen 1.123.743 Tickets seit dem 30. März 2023 im deutschsprachigen Raum verkaufen können.