«Manta Manta - Zwoter Teil»: Ein Rohrkrepierer auf (fast) allen Ebenen

Humor zum Abgewöhnen

Wer sich «Manta, Manta - Zwoter Teil» anschauen will, um mal wieder herzhaft zu lachen, der wird in diesen über zwei Stunden Klamauk bitter enttäuscht. Im Minutentakt werden Klischees, Fäkalwitze und höchst fragwürdige Rollenbilder aneinandergereiht. Da hilft es auch nicht, dass das «Who is Who» der aktuellen deutschen Schauspiellandschaft vertreten ist. Gastauftritte von «PS-Profi» Jean Pierre «JP» Krämer (42), Ex-Nationalspieler Lukas Podolski (37) oder TV-Kommentator Frank Buschmann (58) reihen sich nahtlos in das generelle Niveau der sonstigen Handlung ein.