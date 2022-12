«Manta Manta - Zwoter Teil»: Erster Teasertrailer zeigt Bertie und Co.

Schweiger und Ruland seit «Manta, Manta» befreundet

Schweiger und Ruland sind seit dem ersten Teil befreundet. In einem Doppelinterview mit der «Bild am Sonntag» verriet Schweiger, er könne sich noch genau an das «Manta, Manta»-Casting erinnern: «Ich kam in den Raum rein und da waren hundert aufgeregte Schauspieler, die ihre Stimmübungen gemacht haben.» Wie ein Hühnerhaufen habe das ausgesehen und geklungen. «Und ganz hinten in der Ecke sass diese hübsche Blonde, die so überhaupt keinen Alarm gemacht hat. Dann dachte ich mir: Okay, neben die setze ich mich jetzt. Und das war Tina!»