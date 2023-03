«Manta Manta - Zwoter Teil»-Premiere: Luna Schweiger trägt nur Hose

Kinostart ist am 30. März

«Manta Manta - Zwoter Teil» kommt am 30. März in die Kinos. Die Actionkomödie ist die Fortsetzung von «Manta, Manta» aus dem Jahr 1991. Bertie (Til Schweiger) hat schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere an den Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt und eine angeschlossene Kart-Bahn.