Manuel Cortez fühlt sich beim Thema Klimawandel «richtig ohnmächtig»

«Das ist ein wichtiges und grosses Thema», sagte er zu dem verbindenden Element in den beiden Filmen. «Es hat mich gerade erst wieder sehr beschäftigt, weil wir vor Kurzem vom Gardasee zurückgefahren und in ein extremes Unwetter geraten sind», erzählt der Wahl–Münchner und fügt hinzu. «Es ist wirklich beängstigend, wie krass die Stürme und Fluten inzwischen sind. Allein in München hatten wir diesen Sommer schon sieben oder acht Stürme, bei denen es so sehr geregnet und gehagelt hat.» Und er nennt weitere Beispiele: «Frankfurt stand gerade unter Wasser, Italien schon mehrfach, in Mailand sah es aus als wäre Krieg, halb Mallorca ist vor Kurzem weggeflogen», so Cortez.