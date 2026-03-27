Manuel Neuer wird 40: Er bleibt Deutschlands ewige Nummer eins

Familienglück

Und wer weiss, vielleicht hat Manuel Neuer ja schon die nächste Nummer eins im Tor hervorgebracht? Nach seiner Scheidung von Nina Neuer heiratete er 2023 die Handballerin Annika Bissel. 2024 kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Neuer, der sich mit privaten Einblicken grundsätzlich zurückhält, teilt seitdem hin und wieder sein Vaterglück auf Instagram. Ein Foto zeigt ihn im November beispielsweise mit seinem Sohn auf dem Spielplatz. Mit der Geburt haben sich seine Rolle zu Hause und seine Prioritäten noch einmal verschoben. Generell gibt es für ihn aber schon lange «Wichtigeres als den Fussball», wie er 2017 gegenüber der «Bild»–Zeitung betonte.