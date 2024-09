Mapo Tofu bis Matcha-Tiramisu: Drei authentische japanische Rezepte

Die japanische Küche wird oft als kompliziert und aufwendig angesehen – doch das muss nicht sein. In ihrem Kochbuch «Gohan» (ars vivendi) beweist Emiko Davies das Gegenteil. «Gohan» (übersetzt «Reis») steht hier stellvertretend für eine ganze Welt an unkomplizierten und dennoch köstlichen Alltagsgerichten. Mit einer Sammlung von Rezepten und Geschichten aus ihrer Familie gewährt die Autorin einen Einblick in die japanische Hausmannskost und zeigt, dass japanisches Essen frisch, saisonal und vor allem leicht zuzubereiten ist. Drei authentische japanische Rezepte gibt es hier.