Marathonisi: Das griechische Schildkröten-Paradies

Griechenland steht bei vielen Deutschen ganz oben auf der Wunschliste, wenn es um den Sommerurlaub geht. Die vielen Inseln, das türkisfarbene Meer und das köstliche Essen locken jedes Jahr Millionen an. Doch auch, was die Natur angeht, hat das europäische Land vieles zu bieten. Was viele nicht wissen: Ein Eiland ist ein wahres Schildkröten-Paradies.