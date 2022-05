Marc Anthony: Ex-Mann von Jennifer Lopez ist wieder verlobt

Wie geht es dem Sänger nach seinem Sturz?

Gesundheitlich scheint es Marc Anthony aktuell wieder besser zu gehen. Zuletzt hatte der Sänger ein Konzert in Panama abgesagt, nachdem er in einem Hotel einen schwereren Sturz auf einer Treppe erlitten hatte. Auf Instagram teilte er dazu ein längeres Video, in dem er erklärte, sich dabei am Rücken verletzt zu haben. Er hoffe jedoch auf eine schnelle Genesung.