Marc Jacobs: Der Fashion-Tausendsassa auf seiner kreativen Reise

Marc Jacobs - ein Name, der in Boutiquen und Parfümerien an jeder Ecke zu lesen ist. Dahinter steckt ein ambitionierter Designer, der sich über die letzten Jahrzehnte hinweg mehrfach als kreatives Genie bewiesen hat. Seine Mode ist nicht nur für die Laufstege gedacht, sondern gilt auch als strassentauglich. Seine Preise grenzen sich von den üblichen Luxus-Marken ab: Eine Marc-Jacobs-Tasche ist meist viel günstiger als die Optionen von Chanel, Dior und Co. - und doch überzeugen seine Produkte mit hoher Qualität und aussergewöhnlichen Designs. Am 9. April feiert Jacobs seinen 60. Geburtstag. Ein Rückblick auf seine erstaunliche Karriere.