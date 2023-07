Das Model soll immer wieder mit dem Druck des Ruhms kämpfen und zudem gesundheitliche Probleme haben. «Seit ihrer Trennung versucht sie, sich um sich selbst zu kümmern.» Sie werde täglich wegen ihrer Lyme-Borreliose behandelt. Im März hatte das Model verkündet, «fünf Monate alkoholfrei» zu sein. Das feierte die 26-Jährige auf ihrem TikTok-Kanal mit einem Video, das sie in einem Casino in Las Vegas zeigte. Bereits 2014 war Bella Hadid wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Sie erhielt sechs Monate Bewährung aufgebrummt plus 25 Stunden gemeinnützige Arbeit und 20 Stunden verpflichtende Treffen bei den Anonymen Alkoholiker. Den Führerschein musste sie ebenfalls für ein Jahr abgeben.