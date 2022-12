Marc Terenzi hat Dschungelcamp-Tipp für seine Partnerin Verena Kerth

Der Abstand zu ihrem Partner während der Show stört die Moderatorin nicht. «Wir sind über fünf Monate zusammen und haben uns glaube ich eine Nacht nicht gesehen. Ich bin jetzt mal ganz froh, wir wohnen seit kurzem ja auch zusammen. Ich gehe mit dem positiven Gedanken rein, dass das pure Erholung wird.» In einsamen Momenten, «mit meinem Schlafsack am Boden, werde ich dich vielleicht auch ein bisschen vermissen», fügt sie zu ihrem Partner sprechend an.