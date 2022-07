Marc Terenzi und Jenny Elvers haben sich getrennt

Die beiden kennen sich bereits seit 2016, gefunkt hatte es aber erst in der Sat.1-Show «Club der guten Laune» in Thailand. Die Dreharbeiten fanden im vergangenen Januar statt. Zurück in Deutschland hätten sie ihre Beziehung erst einmal für sich behalten. «Das ist ein Geschenk, wenn man so eine Zweisamkeit erst mal für sich geniesst und nicht gleich gefühlt mit ganz Deutschland teilt», sagte Elvers.