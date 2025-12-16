Marcel Reif: Sein emotionaler Appell wird zum Wettbewerbs-Motto

Nun also ist der Satz das Motto des zum 14. Mal ausgeschriebenen Videowettbewerbs des History Channel. Weil sich schon jetzt zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum für den History–Award 2026 angemeldet haben, verlängert der History Channel die Frist nun um einen Monat. Statt bis Ende Dezember können sich Interessierte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz jetzt bis zum 31. Januar 2026 registrieren, also genau zwei Jahre nach der eindrucksvollen Rede Reifs. Der Einsendeschluss für die Filmbeiträge bleibt laut dem Sender der 1. März 2026.