Märchen-Super-GAU und fade Baller-Ballerina: Die Kinoflops 2025

«Schneewittchen»

Denkt man an Film–Flop 2025, kommt das Machwerk «Schneewittchen» schnell in den Sinn. Was zunächst betont werden muss: Die ekelhafte Wutkampagne gegen Hauptdarstellerin Rachel Zegler durch rassistische Internet–Trolle war und ist eine Schande. An ihrer Darbietung lag es nicht, dass die Realverfilmung des Zeichentrickklassikers von Disney zur Tortur wurde. Vielmehr wurden im Vorfeld vom Release so eklatante Fehler gemacht, dass das Filmstudio wohl schon Millionenverluste einkalkulierte, noch bevor auch nur eine Sekunde des Films über die internationalen Leinwände geflimmert war. Unzählige Nacharbeiten, Verschiebungen und digitale Veränderungen später, war «Schneewittchen» zu einem in sich inkohärenten Flickenteppich geworden. Der Versuch, es allen recht zu machen, stiess am Ende allen vor den Kopf.