Märchenhaft schön: Der Beauty-Trend Sugar-Plum-Fairy-Make-up im Check

Kaum ein Trend vereint magische und verspielte Elemente so gut wie das Sugar–Plum–Fairy–Make–up. Inspiriert von der Zuckerfee aus Tschaikowskys «Nussknacker» zeichnet sich dieser auf TikTok und Pinterest beliebte Look durch pastellfarbene, schimmernde und glitzernde Elemente aus, die eine ätherische, fast märchenhafte Ästhetik kreieren. Besonders im Frühling und Frühsommer, wenn die Natur wieder erwacht und alles blüht, passt dieser Look perfekt zur frischen, leichten Stimmung der Saison.