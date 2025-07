Marco Girnth: Darum verlässt der Schauspieler «SOKO Leipzig»

Durch «Unter uns» wurde er bekannt

Seine Schauspielkarriere startete der gebürtige Düsseldorfer, der zunächst Rechtswissenschaften studierte, in der RTL–Serie «Unter uns». Von 1995 bis 1998 spielte er darin Sven Rusinek. Im Anschluss war er in vielen Fernsehproduktionen zu sehen, etwa «Gegen den Wind» und «Berlin, Berlin». Bei «SOKO Leipzig» war er ab der ersten Folge dabei. Die Krimiserie ist der erste Ableger von «SOKO 5113» und lief zunächst im Vorabendprogramm. In der dritten Staffel wurde sie wegen guter Einschaltquoten auf Freitagabend, 21:15 Uhr, verlegt.