Marcus Höfl heiratet nach Liebes-Comeback in Kitzbühel

Der gemeinsame 19–jährige Sohn Luca sei überglücklich, dass seine Eltern wieder zueinander gefunden haben und nun heiraten. Der Antrag fand in den USA statt, wie das Paar in dem «Gala»–Interview weiter verriet. Schnell sei klar gewesen: «Wenn wir jetzt noch mal zusammenkommen, dann machen wir es richtig – und das haben wir gemeinsam in New York beschlossen.» Dort hat Höfl eine Wohnung und das Paar will in Zukunft in der US–Metropole viel Zeit verbringen.