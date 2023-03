Mareile Höppner moderiert erstmals «stern TV am Sonntag»

Die Moderatorin Mareile Höppner (45) wird am kommenden Sonntag zum ersten Mal bei RTL die Sendung «stern TV am Sonntag» präsentieren. Am 5. März feiert sie ab 22:10 Uhr ihre Premiere. Im Interview mit dem Sender kündigte sie bereits einen Überraschungsgast an: «Und wenn alles klappt, freue ich mich auf einen besonderen Gast im Studio. Für uns beide wäre es eine Premiere. Ich bin gespannt, wer überraschter sein wird.»