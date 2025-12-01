Maren Eggert im «Tatort: Licht»: Wiedersehen mit Borowski-Star

Im neuen Frankfurter «Tatort: Licht» (30. November, 20:15 Uhr, Das Erste) kehrt die Hamburger Schauspielerin Maren Eggert (51) in einer Episodenhauptrolle auf die grosse Krimibühne zurück – als verzweifelte Mutter, die seit sechs Jahren unermüdlich nach ihrer verschwundenen Tochter sucht. Die Figur lebt von innerer Zerrissenheit: eine Frau zwischen Hoffnung und Resignation, deren ganze Existenz sich auf die eine Frage verengt, was mit ihrem Kind geschehen ist. In den Szenen legt Eggert diese Verzweiflung nicht laut an, sondern als stille, fast körperlich spürbare Erschöpfung, die jede Begegnung mit den Kommissaren Maryam Azadi (Melika Foroutan, 49) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic, 33) emotional auflädt.