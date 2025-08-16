Maren Kroymann warnt vor Rückschritten

Rollback macht sich in Deutschland bemerkbar

Kroymann sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der Politik Donald Trumps und den Entwicklungen in Deutschland. Ihrer Ansicht nach greifen manche Menschen die Rhetorik des US–Präsidenten auf und nutzen sie als Vorwand für eigene Ressentiments. «Als ob jetzt einige Leute froh sind, dass es wieder einen Rollback gibt, weil sie auch nicht wirklich davon überzeugt waren, dass jetzt Homosexuelle heiraten und Kinder adoptieren dürfen», analysiert sie die Situation.