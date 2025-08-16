Margaret Qualley möchte Andie MacDowell und Bill Murray verkuppeln

Murray habe ihr allerdings während des Gesprächs gesagt, dass er und Andie MacDowell während der Dreharbeiten zu «Und täglich grüsst das Murmeltier» nicht so gut miteinander ausgekommen seien. Die Komödie aus dem Jahr 1993 unter der Regie von Harold Ramis handelt von einem zynischen Wettermann (Murray), der in einer endlosen Zeitschleife gefangen ist, bis er seine Liebe zur Nachrichtenproduzentin Rita (MacDowell) entdeckt. «Er meinte: ‹Wissen Sie, sie hat lange gebraucht, um ihre Haare zu machen, und dieses eine Mal wusste sie ihren Text nicht›», plauderte Qualley aus. «Und ich sagte: ‹Ja, nun, ich habe eine andere Geschichte gehört, Sir.›»