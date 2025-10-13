Margaret Thatcher: Wenn die Handtasche zur Waffe wird...

Streit um Europa

Am Ende scheiterte sie an Europa – obwohl sie den europäischen Binnenmarkt befürwortete und als eine seiner Architektinnen gilt. 1988 erklärte sie, das britische Schicksal liege in Europa, als Teil der Europäischen Gemeinschaft. Allerdings setzte sie knallhart britische Sonderkonditionen durch, sie lehnte eine europäische Währungsunion ab sowie eine Verlagerung von politischer Macht nach Brüssel. Auch der deutschen Wiedervereinigung stand sie sehr skeptisch gegenüber.