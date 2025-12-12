Margarita Broichs überraschender Tipp gegen Weihnachts-Einsamkeit

In Weihnachtsstimmung kommt die Schauspielerin am besten in den eigenen vier Wänden. «Zuhause mit dem Weihnachtsoratorium», lautet ihr Rezept. Und wenn es um ihre liebsten Weihnachtsfilme geht, bleibt sie einem Klassiker treu: «Wahrscheinlich immer noch ‹Sissi›», sagt sie über die Filme aus den Jahren 1955 bis 1957, die traditionell an Weihnachten ausgestrahlt werden. In diesem Jahr läuft die Trilogie mit Romy Schneider (1938–1982) erstmals bei RTL.